شراكة هواوي و”فري فاير” تطرح بطولة الأولى من نوعها أول حدث افتراضي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ينظّم على متجرAppGallery

المستقلة/- أبرم متجر AppGallery من هواوي، أحد أفضل الأسواق الرائدة لمتاجر التطبيقات، شراكة مع “غارينا فري فاير” (Garena Free Fire) بهدف تنظيم بطولة AppGallery Gamers Cup، حدث الألعاب الافتراضي المليء بالتشويق والحماس. ومن خلال حدث الرياضة الإلكترونية هذا، الأضخم من نوعه، سيحظى عشاق ألعاب الأجهزة المحمولة في الشرق الأوسط و شمال أفريقا بفرصة ذهبية للتألق من خلال استعراض مهاراتهم في اللعب والفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 30 ألف دولار أمريكي. ويُعد هذا الحدث المفعم بالإثارة، الأول من نوعه في سوق التطبيقات.

سيتم توزيع الجائزة الكبرى في كل ربع على أفضل ثلاثة لاعبين. وسيستلم المتصدر في البطولة جائزة نقدية بقيمة 15,000 دولار أمريكي، وسيحصل الوصيف على جائزة بقيمة 10,000 دولار أمريكي، فيما ستقدم جائزة بقيمة 5,000 دولار أمريكي للفائز بالمركز الثالث.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة AppGallery Gamers Cup هي أول حدث للرياضة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة على الإطلاق يُنظّم على سوق للتطبيقات. وبدورها تتطلّع إدارة هواوي إلى الاستمرار في تنظيم هذا الحدث كل ثلاثة أشهر. متحدثاً عن أهمية تنظيم أحداث الألعاب الإلكترونية، قال آدم شياو، المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا، “شهدت ألعاب الأجهزة المحمولة في السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً ورواجاً هائلاً بين اللاعبين، وخاصة ألعاب “باتل رويال” (Battle Royale) من أمثال لعبة “فري فاير”، التي جذبت أنظار المستخدمين إلى شاشات أجهزتهم المحمولة. ونحن، من خلال منصةAppGallery ، نسعى إلى إطلاق العنان لمهارات محبي ألعاب الأجهزة المحمولة، ولهذا قمنا بتنظيم هذه البطولة الأولى من نوعها، والتي سيتبعها العديد من البطولات الأخرى مستقبلاً.”

واكتسبت “غارينا فري فاير” (Garena Free Fire) لعبة المعركة الملكية “باتل رويال” (Battle Royale) شعبية هائلة بين عشاق ألعاب الأجهزة المحمولة لهذا العام، حيث حققت أداءً مذهلاً من حيث عدد مرات التنزيل وصل إلى أكثر من مليار مرة على أجهزة الأندرويد وحدها. ومن أبرز ما تتسم به هذه اللعبة أنها تجمع بين صخب المعركة “باتل رويال” (Battle Royale) والمهارة في تقنيات البقاء على قيد الحياة، وذلك لجعل اللاعبين يستمتعون بتجربة لعب فريدة ومليئة بالتحديات ومفعمة بالترفيه في الوقت ذاته.

إن لعبة “غارينا فري فاير” وغيرها من الألعاب القتالية والملحمية الأخرى والتطبيقات المفيدة متوفرة للتنزيل مجانًا على متجرAppGallery من هواوي – الذي يعد واحداً من أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات على مستوى العالم. وتتمثل الميّزة الرئيسية التي تجعل متجر AppGallery الأكثر تنوعاً بين سائر منافسيه، في قاعدة مستخدميه التي تبلغ 560 مليون مستخدم شهري نشط يتوزعون على 170 دولة. واللافت أن هذا المتجر لا يتوفر فقط على أجهزة هواوي وحسب، بل بإمكان جميع مستخدمي أجهزة الأندرويد أيضاً الاستفادة من مجموعة واسعة من التطبيقات الدولية والإقليمية المؤلفة من 18 فئة.

ستقام بطولة AppGallery Gamers Cup ضمن بيئة افتراضية خلال الفترة من 8 ديسمبر ولغاية 28 ديسمبر. وسيتم فتح باب التسجيل في البطولة لمدة أسبوع واحد ابتداءً من 8 ديسمبر.