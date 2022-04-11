شراكة بين وزارة العمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز فرص العمل في العراق

المستقلة/- تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتركز الشراكة بين الجانبين على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة فرص العمل في العراق.

تجمع مذكرة التفاهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل معاً على العديد من المبادرات، بما في ذلك دعم المشاريع الصغيرة وخلق بيئة مؤاتيه لبدء التشغيل في العراق.

ويشمل التعاون المستويات السياسية والمؤسسية والفردية اللازمة لدعم الشركات الصغيرة المبتكرة والشركات الناشئة وخلق فرص العمل في العراق.

وقالتالسيدة زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق: “في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نعطي الأولوية لدعم العراق لتنويع الاقتصاد وتعزيز سبل العيش المستدامة وخلق فرص العمل. سنركز معاً على تعزيز جهودنا لدعم المشاريع الصغيرة وخلق المزيد من فرص العمل للعراقيين لاسيما الفئات الضعيفة، حيث نساعد في إعادة بناء العراق بعد سنوات من الصراع،”

واضافت: “تأتي الشراكة في الوقت المناسب لأنها تكمل الدعم الفني والتدريبي المستمر الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ شهر كانون الاول 2021. نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحسين متابعة المشاريع الصغيرة التي تلقت قروضاً وخدمات احتضان المشاريع من الوزارة”

و من خلال هذه الاتفاقية، ستلعب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كذلك دوراً فعالاً في تنفيذ مشاريع التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تهدف إلى تعزيز سبل العيش.

من جانبه قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، سالار عبد الستار محمد “تعتبر الشركات والمشاريع الصغرى والصغيرة العمود الفقري لأي اقتصاد، لاسيما في بلد مثل العراق، حيث لديها القدرة على خلق فرص عمل مستدامة. من خلال هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نهدف إلى خلق بيئة مواتية وراعية لنجاح وازدهار هذه الأعمال التجارية في العراق.”

واضاف رائد جبار باهض مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: “ان الدعم الذي قدمه ومازال يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى الوزارة وخصوصاً بما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمال وبما يلائم التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة والخبرات الدولية حيث يوفر البرنامج الدعم ايضاً لبرامج التشغيل وايجاد فرص العمل وتحسين البيئة الداعمة لهذه المجالات”