شذى حسون تشتم رحمة رياض بكلمات صادمة

المستقلة /- أثارت الفنانة العراقية شذى حسون جدلا واسعا بعد تصريحها الأخير عبر خاصية البث المباشر للفنانة العراقية رحمة رياض.

في التفاصيل ، أثناء عرض حفل الفنانة العراقية رحمة ؤياض الأخير عبر البث المباشر عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أثار تعليقا من حساب الفنانة العراقية شذى حسون حيث علقت على صوتها بكلمات غير لائقة كفنانة وغير مناسبة للجمهور قائلة ” صوتها خرة ”

جمهور الفنانة رحمة رياض شن هجوما لاذعا على الفنانة شذى حسون بسبب إهانة رحمة رياض بكلمات غير لائقة لا سيما أن الفنانة شذى علاقتها متوترة جدا بالفنانة رحمة ولم تصرح للان أها هذه الكلمات خرجت من حسابها الشخصي ام لا.

من جهة أخرى ،أحيت الفنانة شذى حسون حفل في اليوم الأخير من مهرجان بابل الدولي، إذ قامت بنشر مجموعة صور من الحفل، مؤكدة أن هذه الليلة من أجمل أيام عمرها.

وقالت شذى حسون عبر حسابها في إنستغرام “لا أعرف كيف أبلغ إحساسي لكم، لكن الليلة من أجمل أيام عمري، ليلة أن أغني بين أهلي.. جمهور بالآلاف غنوا معي في بابل الحضارة، أقدم مسرح بالعالم.. شكرا لكم لأنكم حققتوا حلمي وأعدتم لي ثقتي بنفسي، بمحبتكم.. سأغني وأغني من أجلكم”.

يذكر أن شذى انتهت من تصوير ديو باللهجة المصرية مع زميلها في ستار أكاديمي محمد قماح بعنوان “كلمة حلوة”.

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