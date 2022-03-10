شخصية شهيرة رفضت الظهور مع “رامز جلال” مقابل 8 ملايين جنيه! .. من هي؟

المستقلة /- كشف مقدم البرامج الرياضية محمد شبانة عن عرض لا يصدق قدمه رامز جلال إلى المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم كارلوس كيروش، تبلغ قيمته 8 ملايين جنيه مقابل الوقوع ضحية لمقلبه الجديد المقرر عرضه بموسم رمضان 2022، ولكن الأخير رفض.

وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، إن كيروش رفض الظهور في برنامج رامز جلال، مقابل نصف مليون دولار وأوضح: رأى كيروش أن المنتخب مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم، وهى فترة تحتاج تركيزا من جميع الأطراف، كما أن الظهور في برنامج مقالب بعد انتهاء الدور الحاسم مهما كانت النتيجة فيه استهتار بمشاعر المصريين في حالة الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب خاصة في حالة التأهل.

وتابع شبانة: يبحث القائمون على البرنامج التفاوض مع ضياء السيد المدرب العام للمنتخب أو وائل جمعة المدير الإداري للظهور في رمضان المقبل، خاصة أن المنتخب سيكون حديث الشارع المصري، حيث تتزامن انتهاء مرحلة الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022 مع مطلع شهر الصيام.