شجار بين زوجين ينتهي بسقوطهما من شرفة منزلهما

المستقلة /- شوهد الزوجان أولجا فولكوفا ويفجيني كارلاجين، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عاماً، يتنازعان بغضب شديد وحدة حتى خانهما درابزين شرفتهما وسقطا بالشارع.

فيما تم نقلهما إلى المستشفى حيث خضعا لعملية جراحية لإصابات خطيرة بعد تحطمها على الأرض من الطابق الثاني من مبنى شقتهما.

التقط هذا المشهد كاميرا أحد المارة الذي كان يصور المنظر الخلاب للشارع في سان بطرسبرج، روسيا، وفي اللقطات التي تم التقاطها في حوالي الساعة 10 صباحاً، يبدو أن درابزين الشرفة ينخلع عندما يتكئ الزوجان عليهما، مما يتسبب في فقدان توازنهما وسقوطهما.

يقال إن السلطات في سان بطرسبرج تحقق الآن في الحادث بعد أن تعرض الزوجان، اللذان لديهما ابن صغير معاً، لكسور في الأطراف.