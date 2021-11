شبكة تؤكد.. مفاوضات لتولي زين الدين زيدان قيادة باريس سان جيرمان

المستقلة /- كشفت شبكة “ESPN FC” الرياضة، أن هناك مفاوضات جارية بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان ومدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، لتولي الأخير مهام تدريب الفريق الباريسي.

وكتبت الشبكة في تدوينة على حسابها في موقع “تويتر”، أن باريس سان جيرمان أجرى اتصالات مع زين الدين زيدان ليكون مدربا للفريق في حال رحيل محتمل للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

PSG have made contact with Zinedine Zidane in case of a potential departure of manager Mauricio Pochettino, sources have told @LaurensJulien. pic.twitter.com/Y9D3gz315B

— ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2021