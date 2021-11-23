شبكة تؤكد.. مفاوضات لتولي زين الدين زيدان قيادة باريس سان جيرمان

المستقلة /- كشفت شبكة “ESPN FC” الرياضة، أن هناك مفاوضات جارية بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان ومدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، لتولي الأخير مهام تدريب الفريق الباريسي.

وكتبت الشبكة في تدوينة على حسابها في موقع “تويتر”، أن باريس سان جيرمان أجرى اتصالات مع زين الدين زيدان ليكون مدربا للفريق في حال رحيل محتمل للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ولم يرتبط زيدان بأي فريقه منذ استقالته من تدريب ريال مدريد في الصيف الماضي.

أما بوكيتينو، فقد أثيرت شكوك عدة حول مستقبله مع سان جيرمان، حيث كشفت “ديلي ميل” البريطانية أمس الثلاثاء، أن المدرب الأرجنتيني، غير سعيد في باريس ويرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت أن صاحب الـ49 عاما، الذي سبق له تدريب توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل رحيله لسان جيرمان، متحمس للغاية للعودة لـ”البريمير ليغ” مجددا من خلال الإشراف على مانشستر يونايتد، الذي أقال مدربه النرويجي غونار سولشار، على خلفية سلسلة من النتائج المخيبة للفريق في هذا الموسم.

وذكر المصدر، أن العامل الرئيسي الذي جعل بوكيتينو يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي، هو عدم شعوره بالسعادة في باريس حيث يعيش في فندق، بينما تعيش أسرته في لندن.

وشددت الصحيفة على أن بوكيتينو لن يوافق على تدريب مانشستر الآن ولكن بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان يونايتد، عين لاعبه السابق، مايكل كاريك، كمدرب مؤقت بعد إقالة سولشار، بينما رشحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عدة أسماء لتدريب الفريق، كان من بينهم زيدان، لكن يبدو أن “زيزو” ليس في عجلة من أمره للعودة إلى العمل، لأنه ربما ينتظر إشارة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب “الديوك” أو من باريس سان جيرمان.

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