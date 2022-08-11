شبكة الاعلام العراقي تحتفي بإطلاق موسوعة العراق المصورة

المستقلة/- أقامت شبكة الإعلام العراقي الملتقى الثقافي لإطلاق كتاب موسوعة العراق المصورة والذي يضم صوراً أنيقة وعالية الدقة عن كل مفاصل الحضارة العراقية الموجودة في المتحف وخارجه وحضرته شخصيات رسمية وثقافية ومختصون بالتراث العراقي والعالمي

وقال رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم في كلمة افتتح بها الملتقى: تعد هذه الموسوعة الأولى من نوعها التي اختزلت الحضارات العراقية القديمة وجسدتها عبر ثلاث مجلدات مصورة تضم ” ٦٠٠ ” صورة استمر العمل بها لأكثر من ثلاث سنوات بهدف رسم الصورة الوطنية للعراق

وأضاف: ها نحن اليوم نحتفل بإطلاق الجزء الأول من سلسلة موسوعة العراق المصورة حضارات العراق، وان هذا المشروع الثقافي هو جزء أساسي من مهام شبكة الإعلام العراقي وكوادرها،

من جانبه أشاد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم في كلمته بجهد الشبكة في إنتاج هذا المنجز الحضاري وانها ستكون سفيرا للعراق يجب أن توزع على كل دول العالم للاطلاع على حضارة العراق

و قالت رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية النائبة سميعة الغلاب، في كلمة نيابة عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي “أن رئاسة مجلس النواب تقدر جهود شبكة الإعلام العراقي في إصدار هذه الموسوعة وان هذا المشروع من شأنه رفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية وهو إنجاز وفر أمام الأجيال كماً هائلاً من المعلومات المهمة المصورة والمرسومة في هذه الموسوعة التي تشرح تاريخ العراق بمجلد سيبقى مرجعاً للجميع

وأضافت إن المشرفين على هذا الإنجاز في شبكة الإعلام العراقي اثبتوا جدارتهم في إتمامه وإظهار بالصورة المشرقة لبلاد الرافدين وهو يستحق كل الثناء.