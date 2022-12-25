شباب ورياضة كربلاء تضع علامات استفهام على عدد من المشاريع الاستثمارية

شباب ورياضة كربلاء تضع علامات استفهام على عدد من المشاريع الاستثمارية

المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت مديرية شباب ورياضة كربلاء ، مساء الاحد ، إن هناك الكثير من المشاريع الرياضية المقامة على أملاك الوزارة في المحافظة بطريقة الاستثمار ” شكلت ” أكثر من علامة استفهام لابتعادها عن تطلعات ورغبات الشباب ، وأكدت إن المشاريع أصبحت ربحية للمستثمر .

وقال مدير شباب ورياضة كربلاء عامر عبد عون العامري في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مدينة كربلاء وخلال السنوات الاخيرة أصبحت محط اهتمام المستثمرين كونها مدينة تنعم بالأمن والاستقرار ، لكن المشاريع الاستثمارية أصبحت ربحية للمستثمر وابتعدت عن تطلعات ورغبات الشباب “.

واضاف كنا “نتمنى بإن تكون المشاريع المحالة للاستثمار وفق رؤية المحافظة والمديرية “، لا سيما إن “توجيهات المحافظ نصيف الخطابي تؤكد دوما أهمية رفع مستوى الاهتمام بالطاقات الشبابية من خلال تنفيذ برامج وأفكار تلامس الواقع الشبابي في كربلاء “.

وأشار الى إن “وفدا من الوزارة متمثلة بمدير عام دائرة الأقاليم والمحافظات طالب جابر الموسوي وعضوا مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي وضياء الهندي قاما بجولة تفقدية لمتابعة المشاريع الرياضية التي أحيلت للاستثمار والمتلكئة وقيد الانجاز للوقوف على طبيعة العمل وكذلك أسباب التأخير “.

من جانبه قال عضو مجلس النواب النائب محمد جاسم الخفاجي ، كانت لنا جولة تفقدية ، على منتديات ومراكز الشباب والرياضة ، فوجدنا مشاكل كثيرة ومركبة سببها سوء الادارة والفساد في المحافظة والوزارة منذ سنوات وتراكمت الى يومنا هذا رغم وفرة الأراضي والأموال الطائلة المهدورة “.

وطالببإيقاف الفساد وإيجاد حلول لمعالجتها “.

يذكر أن الجولة التفقدية شملت العديد من المشاريع الرياضية ، أبرزها بناية الثقافة والفنون ، وبيت الشباب والرعاية العلمية ، والمسبح الاولمبي ، ومنتدى الوحدة ، والمنتدى النسوي وجميعها أحيلت للاستثمار “.