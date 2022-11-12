شباب كربلاء يقيدون انفسهم بالسلاسل رفضا لمنح المراكز الشبابية للاستثمار

المستقلة / علي النصر الله / .. شهدت محافظة كربلاء ، وقفة احتجاجية لشباب مقيدون بالسلاسل حملت عنوان ( نخاسة الشباب ) للمطالبة بإيقاف وزارة الشباب والرياضة منح المنتديات والمراكز الشبابية والرياضية الى الاستثمار وتحويلها الى مولات وكوفيات ومجمعات وتفعيل ملف الشباب .

المتحدث بإسم الوقفة الاحتجاجية علي حاكم خيون الميالي قال في تصريح لـــــ ( المستقلة ) أن”الشباب تباع علنا في كربلاء الى المستثمرين ، وهناك فشل في إدارة ملف الشباب في مديرية شباب ورياضة كربلاء ، كذلك وجود صراع بين المحافظة والوزارة على الصلاحيات فيها “.

وقال “السبب بإن هذه المديرية ليست منصبا هامشيا كما يصور لنا ، بل هي بوابة للكثير من صفقات الفساد والاستثمار المزيف “.

وأضاف طيلة “ثماني سنوات الشباب يخاطبون ويطورون الاعمال التطوعية أكثر من كل القطاعات الحكومية وخاصة وزارة الشباب والرياضة لكن للأسف لا استجابة أبدا ، وبعد تلك السنوات التجأنا الى هذه الطريقة لعل الوزارة تفهم رسالتنا “.

وتابع إن “وزارة الشباب والرياضة تخالف الدستور وقانون الاستثمار ، لأنها تمنح استثمارات غير دستورية بعد تغيير جنس الارض ، والاكثر من هذا لا يوجد ملف أسمه الشباب ، رغم أن الشباب يشكلون 67 بالمائة من نسبة السكان العراقيون والاستفادة منهم ، مقابل واردات قطاع النفط “.

وأوضح خرجنا “بوقفة احتجاجية أمام مديرية الشباب والرياضة في كربلاء مقيدين بالسلاسل كما في أسواق العبيد قبل عصر الجاهلية رافضين عرضهم للبيع ، ومطالبين بنفس الوقت بإيقاف الاستثمارات وتفعيل ملف الشباب ، وحملنا ملف مغيب طيلة هذه السنوات الثمانية وبدأنا بــــ 20 صفحة فيه المقترحات والحلول ونقدمه الى مديرية الشباب و نتابعه بعد أكثر من شهر “.

وعن اختيار اسم نخاسة الشباب ،قال ، أنها ” حملة لمناصرة قضايا الشباب والاهتمام بملفهم في وزارة الشباب والرياضة من خلال وضع رؤية عمل واضحة وتنفيذ الالتزامات الوزارية التي تعنى بتطوير الشباب والعمل معهم بما يضمن تلبية اهتماماتهم “.

ملف الشباب ماذا يتضمن ؟

واشار الميالي الى أن مطالبهم تتضمن ” التوجه الى ملف الشباب من خلال استحداث مستشاريه أو لجنة دائمة محددة المهام ، وايقاف نظام استيفاء الاجور من حجز القاعات للأعمال الشبابية التطوعية، وتقديم رؤية وخطة مكتوبة لمشاريع ادارة المديرية الجديدة في كربلاء، وايقاف الاستثمارات وتحديد موقف المديرية بشفافية”.

واضاف كما تتضمن المطالب “توسيع نطاق العمل الشبابي ضمن المديرية وتمكينهم والاستجابة الى مقترحاتهم المقدمة ، وتخصيص مساحات عمل دائمة في المنتديات والمراكز الشبابية ، وتفعيل حق الرقابة والوصول للمعلومة في المديرية من قبل الشباب الفاعلين الناشطين ومنظمات وفرق ، وإعداد التدريبات لتمكين الشباب معرفيا وبدنيا والتوأمة مع الوزارات العالمية والعربية “.

المشاكل التي يعاني منها الشباب

أوضح الميالي أن ضعف التعاون وغياب التنسيق بين العمل التطوعي المستقل ومؤسسات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة أو محاولات مصادرة اعمالهم ، ومنح منشأة الشباب ومنتدياتهم للاستثمار ، وعدم وجود برامج أو أي خطط مجدولة للعمل مع الشباب أو لخدمة الشباب وتطويرهم ، وعدم فتح نافذة قانونية للتسجيل والتنسيق الحكومي في المحافظة مع الفرق الشبابية التطوعية ، وغياب الرقابة والمتابعة الحكومية على ملف الشباب وعدم السماح للشباب بذلك ، وانعدام التواصل و التنسيق مع الشباب بما يخص الزيارة المليونية الاربعينية ومشاكل استقبال وتنظيم متطوعي المحافظات “.