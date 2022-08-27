شباب العراق يهزمون الإمارات في بطولة آسيا بالكرة الطائرة

المستقلة/- تمكن المنتخب العراقي للكرة الطائرة، اليوم السبت، من التغلب على نظيره الإماراتي (3-2)، ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ7 إلى الـ10 في بطولة آسيا للشباب، المقامة حاليا بالعاصمة البحرينية المنامة.

وجاءت نتائج أشواط المباراة الخمسة على النحو التالي: (25-23)، (22-25)، (25-23)، (17-25)، (10-15).

وسيخوض شباب العراق، صباح غدٍ الأحد، مواجهة مهمة مع صاحب الأرض والجمهور، منتخب البحرين، أملا في الحصول على الترتيب السابع في البطولة.

وفقد أسود الرافدين فرصة المنافسة على المراكز الأولى، عقب خسارتهم أمام تايلاند (3-2).

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