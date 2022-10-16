شباب العراق يفوز على الكويت وينتظر حسم التأهل مع استراليا

المستقلة/- استطاع منتخب شباب العراق بكرة القدم تحت 20 سنة من الفوز على نظيره الكويتي بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جرت مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا.

وبهذا الفوز يكون الفريق العراقي على مقربة من التأهل الى النهائيات بانتظار مباراته الحاسمة مع الفريق الأسترالي الذي يعد الأقوى في المجموعة التي تضم الفريقين الى جانب الهند والكويت مستضفية منافسات المجموعة.

سجل الهدف الأول للعراق مسلم موسى في الدقيقة 39، وأضاف اسهر علي حسين الهدف الثاني في الدقيقة 94.

وكانت منتخب استراليا قد فاز في المباراة الأخرى على منتخب الهند بأربعة اهداف مقابل هدف واحد.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث تلتقي أستراليا مع العراق، والهند مع الكويت.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الجمعة فوز العراق على الهند 4-2 وأستراليا على الكويت 4-1.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

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