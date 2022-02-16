شاهد يوتيوبر معروف يهين الناس أثناء توزيع المال

المستقلة /- ظهر اليوتيوبر السوري يوسف قباني في أحد شوارع مدينة دمشق، مرتدياً لباس شيخ دين، ويصور مقاطع فيديو أثناء توزيع المال على المارّين في الشارع، ما سبب في ضجة كبيرة في البلاد.

واعتبر النشطاء أن ما قام به قباني القادم من بريطانيا إلى دمشق مهين وجارح، وبعيداً عن الإنسانية، وويهدف إلى جمع مشاهدات على حساب حاجة الناس، مطالباين وزارة الداخلية بمحاسبته، لأنه نال من شخصيات وكرامات الناس المحتاجة من خلال الفيديوهات التي توثق اعطاء المال للناس، بدعوى من يريد ان يعمل خير لا يقوم بنشره على العلن

ودفعت هذه الإنتقادات اليوتيوبر يوسف القباني، للخروج في بث مباشر وإيضاح الأمر من وجهة نظره، مؤكدا ان فيديو توزيع المال في دمشق مجرد توعية للناس وتجربة اجتماعية، وقال: “حبيت ورجي الناس شعبنا شلون عايش. كرمال الشعب العربي يعرف لازم نساعد بعضنا ومو لازم يضل فقر بهالبلد”، وأشار قباني ان أخذ رأي كل شخص ظهر في الفيديو، لعرضهم عبر قناته في اليوتيوب.

يوسف قباني يوتيوبر سوري يقيم في بريطانيا لديه قناة يوتيوب، يصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 2،4 مليون مشترك، ويقدم فيها فديوهات حول التحديات والتجارب الاجتماعية.