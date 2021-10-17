شاهد هدف محمد صلاح الذي ابهر فيه المشاهدين

المستقلة/-أعرب المصري محمد صلاح، عن سعادته بفوز فريقه ليفربول 5-0 على مضيفه واتفورد، أمس السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وأصر على أن الفريق سيقاتل من أجل كل شيء هذا الموسم.

وصنع صلاح هدفا وأحرز آخر بشكل مذهل ليساهم في فوز ليفربول بنتيجة عريضة.

وقال النجم المصري بعد المباراة في تصريحات نقلها موقع ليفربول: “أعتقد أننا لم نكن نريد أن نبدأ لقاء واتفورد بنفس بدايتنا لمباراة مانشستر سيتي (في الجولة الماضية)، لذلك كنا نتحدث في غرفة الملابس عن أننا بحاجة لبدء المباراة بشكل جيد، وأعتقد أن هذا ما فعلناه”.

وأضاف: “أعتقد أن كل الأهداف كانت مهمة للغاية. فيرمينو قام بعمل رائع اليوم وسجل ثلاثية، تهانينا له. كما سجل ساديو هدفا جميلا. كل الأهداف كانت مهمة جدا”.

وعن هدفه المذهل الذي كان طبق الأصل للهدف الذي سجله في لقاء مانشستر سيتي في الجولة الماضية، قال صلاح: “ربما الهدف في المباراة السابقة كان الأجمل! لا أعرف أيهما أفضل، هدفي في واتفورد أم في مانشستر سيتي. في كل مرة أكون في منطقة الجزاء، أحاول منح الكرة لشخص ما ليسجل، أو أحاول التسجيل بنفسي. الأمر دائما يتعلق بالفريق. أحاول دائما اللعب مع الفريق. أهم شيء اليوم هو أننا سجلنا أهدافا كثيرة، وسجلنا جميعا نحن ثلاثي الهجوم (صلاح، فيرمينو، وماني). نأمل أن نتمكن من الاستمرار على هذا النحو لنفوز بشيء ما هذا الموسم”.

ويتقاسم صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع مهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي، برصيد سبعة أهداف لكل منهما، فيما يحتل ليفربول وصافة ترتيب “البريميرليغ” بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي.

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