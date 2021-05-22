شاهد.. “نساء من أجل النحل”لقطات تحبس الأنفاس للنجمة أنجلينا جولي

المستقلة/- منى شعلان/ أبهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجميع بعد ظهورها خلال مجموعة من الصور والفيديوهات وقد غطى سرب من النحل أجزاء من جسدها ضمن حملة ترويجية لمبادرة “نساء من أجل النحل”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور النجمة العالمية على نطاق واسع في لقطة تحبس الأنفاس بعد انتشار أسراب صغيرة من النحل على الجزء العلوي من جسدها.

ونشرت “ناشيونال جيوغرافيك”، مقطع فيديو على قناتها الرسمية في “يوتيوب” تظهر فيه جولي أثناء وضع مادة خاصة على جسدها، لم تحديد طبيعتها، ربما بهدف منع النحل من وخز إبر في جسدها.

وأظهرت المشاهد أيضاً انتشار النحل على جسد جولي، وبدت هادئة للغاية حيث صعد سرب من النحل على رقبتها ووصل إلى فمها.

ولم يكن التقاط عملاً سهلاً ، حيث كشفت أنجلينا عن عدم قدرتها على الاستحمام لمدة ثلاثة أيام كاملة قبل التقاط الصور.

وقالت النجمة: “كان من المضحك أن أمسح شعرى ونفسي بالفيرمون.. لم أتمكن من الاستحمام لمدة ثلاثة أيام قبل ذلك لأنهم قالوا لي إذا كان لديك كل هذه الروائح من الشامبو والعطور والأشياء المختلفة فإن النحلة لن تعرف ماهيتك.. ثم وضعن بعض الأشياء في أنفي وأذني حتى لا أمنحهم العديد من الثقوب لتسلقها”.

حيث تعاونت النجمة مع ناشيونال جيوجرافيك للحديث عن أهمية الحفاظ على النحل، بصفتها العرّابة والمسئولة عن برنامج الترويج لمربّي النّحل لعام 2021 الذي سيقام في محميات المحيط الحيوي التابعة للمنظمة، حيث من المقرر أن يبدأ التدريب في الشهر المقبل، ويمتد على مدى 30 يوماً، وذلك بمساعدة وقيادة “المرصد الفرنسي لعلوم النحل” (OFA) والذي سيعمل على مساعدة مربّي النّحل ودعمهم من روسيا إلى إثيوبيا في كمبوديا.