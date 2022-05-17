شاهد “نانسي عجرم” متنكرة في شوارع بيروت

المستقلة /- فاجأت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها باحتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق 16 مايو بطريقة مبتكرة وغير مألوفة. ونشرت نانسي عجرم عبر حسابها في إنستجرام فيديو يوثق هذه التجربة الجديدة، بداية من مرحلة وضع مكياج غير ملامحها تماما، ثم إضافة تفاصيل غيرت شكلها مثل الباروكة والنظارة الطبية.

وقامت نانسي عجرم بعد ذلك بجولة في شوارع بيروت، توقفت خلالها في عدد من المحال التجارية دون أن يلاحظ البعض وجودها، وظهرت على ملامح البعض علامات الشك والحيرة أحيانا. وأظهر الفيديو إلى أي مدى كان تنكر نانسي عجرم متقنا، فنشاهد مجموعة من رواد المقاهي ينظرون إليها وعلى وجوههم علامات التساؤل هل هي نانسي عجرم، كما توقفت في أحد الشوراع لتسأل أحد المارة عن عنوان معين ويبدو أنه لم يكتشف حقيقتها أثناء قيامه بشرح الطريق إلى ذلك العنوان. واتجهت نانسي عجرم بعد ذلك إلى الشاطئ حيث قابلت العديد من الناس بتنكرها المتقن، واختتمت الجولة بالاحتفال بعيد ميلادها في أحد المطاعم بعد إزالة تنكرها، وحرص جمهورها كبارا وصغارا على التقاط الصور التذكارية معها. وأجمع متابعو حساب نانسي عجرم على إعجابهم بهذه الفكرة من خلال تعليقاتهم على الفيديو، ومن بينها هذا التعليق : “والله مش هي !!؟؟ شوية قوية الفكرة ع طول انتي هيك مميزة. كل سنة وانتي ملكة الفن والنجومية والقلوب”.