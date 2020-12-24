شاهد: نائبة عراقية تفجر غضب العراقيين بتصريحات مستفزة عن راتبها

المستقلة /- تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بغضب، مع حديث لنائبة بمجلس النواب تنتقد فيه أي قرارات من شانها خفض رواتب النواب والمسئولين في البلد.

وقالت النائبة العراقية محاسن حمدون في المقطع المتداول لها : “هو إيش ظل من عنده إذا الراتب الاسمي رح يتخفض، هو حاله حال المواطن، بعدين النائب المسئول عنده التزامات تختلف عن المواطن العادي”

وتابعت محاولة التبرير لها ولزملائها بالمجلس:” يعني المواطن العادي عنده عائلته مسئول عنها، لكن النائب عنده التزامات، يعني انا كنائبة عندي التزامات تختلف عن التزامات أي واحد يعني يجي لي مواطن محتاج لازم أتدخل فيها ولازم أقدم شيء.”

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث النائبة العراقية، معتبرين بأن تبريرها غير منطقي ولا مقنع، وأن الشعب العراقي بحاجة لكل دينار وقرش يذهب بلا خدمة حقيقية له ولمصالحه، كما وجهوا للنائبة عبدون جملة من الانتقادات اللاذعة والرافضة لما قالته.

وفي ذلك قال أحد المعلقين:”أعتقد أن البرلمان بات حلقة زائدة لا قيمة له ولا نفع، بعد أن تحول من ممثل للشعب إلى محامي أمين لمصالح الأحزاب، يبدو أن النائبة بحاجة إلى المال لحملتها الانتخابية حيث ستكثر من الولائم والدعوات لشراء الذمم قبيل الانتخابات.”