شاهد من هي الكويتية “أنوار مراد” التي تصدرت الترند وأصبحت حديث الكويتيين فجأة؟

شاهد من هي الكويتية “أنوار مراد” التي تصدرت الترند وأصبحت حديث الكويتيين فجأة؟

المستقلة /- أعلنت وزارة الإعلام الكويتية تكليفها للإعلامية أنوار مراد كمتحدث رسمي باسم الوزارة، ليتصدر اسمها مواقع التواصل بالكويت بشكل مفاجئ.

وقالت الوزارة في إعلانها إنها كلفت أنوار مراد متحدثاً رسمياً باسم الوزارة بهداف خلق مزيد من قنوات الاتصال والتواصل مع الجمهور.

وتفاعل الكويتيون مع هذا الخبر بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تويتر، والذي شهد تصدّراً لوسم باسم الإعلامية #أنوار_مراد، ضخ عبره المغردون عشرات التغريدات حول تعيينها بهذا المنصب، مطلقين خلالها عبارات التبريك والتهاني للإعلامية الكويتية لتوليها هذا المنصب.