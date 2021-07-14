شاهد.. منى زكي ترفض التحدث عن زوجها أحمد حلمي في لقاء تليفزيوني

المستقلة/- منى شعلان/ دخلت الفنانة المصرية منى زكي، في نوبة بكاء أثناء حديثها عن علاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي، خاصة وقوفه بجانب والدها بعدما تعرض لوعكة صحية قبل وفاته، بالإضافة إلى الفترة الصعبة التي عاشتها مع والدها بسبب مرضه.

قالت منى زكي، خلال حلقتها على برنامج “ABtalKs”، للإعلامي أنس بوخش، المذاع عَبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، إن زوجها الفنان أحمد حلمي أعقل وأفضل منها كثيرا كما أنه علمها الكثير من الأمور، مشيرة إلى أنها تخشى الحديث عن زوجها أحمد حلمي وعلاقتها به بسبب الحسد.

وتحدثت منى زكي عن علاقتها بوالدها قائلة: “بابا كنت بحبه أوي وكنت قريبة منه بشكل مش عادي.. قدم استقالته وبقى عايش لبنتي لغاية لما اتوفى”.

وأشارت إلى أن علاقتها بوالدها كانت قوية للغاية، موضحة أنها كانت مرتبطة به بشكل كبير وكان أول حب بالنسبة لها في حياتها.

وأوضحت أنه كان يشعر بالغيرة كلما تقدم لها شخص للزواج منها، مشيرة إلى أنه كان يشعر بالغيرة في بداية زواجها من أحمد حلمي لكن الأمر اختلف بعد انجابها ابنتها الأولى لي لي.

ولفتت إلى أن والدها قرر تقديم استقالته من العمل ليكون متفرغاً لرعاية حفيدته وجعلها تعيش في منزله وبدأ في الاهتمام بكل ما يخصها معلقة: “حتى مع انتقالي إلى منزل جديد كان والدي يحضر الطعام إلى ليلي ويأخذها للحضانة ويعيدها مرة أخرى”.

وروت منى زكي يوم وفاة والدها بعد أن عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة وكان مبتسماً و نطق الشهادة بعد أن أوصاها ببعض الأمور.

أكدت منى زكي أن والدها كان نصيرًا للمرأة، ورباها على الحرية وكان يرفض تدخلات أشقائها الرجال في اختياراتها أو حياتها، كما كان يشجعها على أي قرار، لذلك فشخصية هنا بالفعل بعيدة عنها.

تابعت أن قصة زواج والده ووالدته قصة عظيمة جدًا، وقالت: “والدتي تزوجت في عمر الرابعة عشرة، بعد وفاة والدها مفلسًا وخسارة أمواله، فخافت والدتها عليها خاصة أنه كان لديها 5 أولاد، فزوجتها في عمر الـ14 لرجل مسن ولكنه غني”.

أوضحت منى زكي أن والدتها كانت متمردة وشجاعة وطموحة، وأرادت استكمال تعليمها، وبالفعل هربت وهي حامل من منزل زوجها وعاشت لدى خالتها واستكملت مسيرتها التعليمية وقابلت والدها الذي تعتبره رجلا عظيمًا وتزوجا وقدم لها كل الدعم.

على جانب آخر، تشارك منى زكي الفنان محمد هنيدي في فيلم “الجواهرجي” ويشارك في بطولته لبلبة وتارا عماد، ويعد عودة لتعاون هنيدي ومنى بعد 23 عاما بعد فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” إنتاج عام 1998.

 

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