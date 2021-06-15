شاهد.. ممثل أمريكي يتحدث بالعامية المصرية يبهر السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممثل أمريكي يدعى براين ويلز يظهر براعته في استخدام اللهجة العامية المصرية،‏ مرددا عددا من المصطلحات، مثل: “إنت على راسك ريشة ولا إيه”، “دماغك مهوية”، “حط في بطنك بطيخة صيفي”، و”يصوم يصوم ويفطر على بصلة” وغيرها.

وقال براين ويلز ، خلال برنامج السفيرة عزيزة على فضائية دي إم سي المصرية، أنه يحب اللهجة المصرية، موضحًا أنه عانى من تعلم اللغة العربية ولكن اللغة تستحق المجهود الذي بذل.

ولفت إلى أنه بدأ تعلم اللغة العربية لصعوبتها، ولـ حبه لمصر و المصريين، وأن اللهجة المصرية مفهومة فى الوطن العربي ولذلك تعلم اللهجة المصرية.

وأوضح أنه قرر تعلم اللغة العربية من بوابة اللهجة المصرية، لأن من درسوا له نصحوه بذلك، مؤكدا أنها أسهل اللهجات العربية، وأنها أيضا لغة العالم العربي كله من المحيط إلى الخليج، حسب قوله.

وأشار إلى أنه لديه رغبة فى التمثيل في مصر أو في العالم العربي، مؤكدا أنه متعلم 5 لغات وهم الفرنساوى و الإسباني و الصينى و العربي و الإنجليزي”.

وتابع “ويلز” بأنه تعلم طبخ الملوخية والكشري وكثير من الأكلات: “بس الملوخية طلع طعمها وحش، واتعلمت أعمل طعمية، وبنتي حبت أكل الكشري، لكن الملوخية معجبتهاش، وعملت قطايف في رمضان اللي فات، وكنت مبسوط أوي بكده، وفي ناس بأمريكا بتحب الفيديوهات اللي أنا بعملها باللغة العربية”.

وعرضت القناة مجموعة من الفيديوهات للفنان الأمريكي وهو يروج للسياحة بمصر، وأفضل الوجبات التي تتميز بها مصر عن باقى الدول.

يذكر أن براين وايلز لديه قناة خاصة بموقع يوتيوب عليها 159 ألف مشترك، وحسب المعلومات الواردة بها، بدأ يتعلم اللهجة المصرية في سنة 2018، إلى جانب معرفته باللغة الصينية ضمن لغات أخرى.

 

 

 

 

 

 

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