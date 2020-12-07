شاهد : ملكة جمال مصر 2020

المستقلة /- خضعت نسمة عطا الله ملكة جمال مصر لعام 2020 لجلسة تصوير بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. بهدف الترويج للسياحة الداخلية. على هامش مشاركتها ضمن لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة.

واعتمدت نسمة في ظهورها على ارتداء فستان ناعم من الشيفون بألوان متعددة بدرجات الموف والوردي ملائم للبحر. ونسقته مع حذاء “نيود” بكعب عال ومكياج ركز على العيون.

ونقل اليوم السابع عن ملكة الجمال قولها: أن جلسة التصوير ومشاركتها بلجنة التحكيم جاءت ضمن أولى أنشطتها بعد الحصول على اللقب. وجاءت على رأس برنامجها السنوي كملكة جمال مصر.

وأوضحت “برنامجي السنوي يهتم بشكل رئيسي بالترويج للسياحة والتنمية المستدامة و تقبل الآخر والدمج في المجتمع”.