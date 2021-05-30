شاهد.. “ملابس جريئة” حفل راقص في السعودية يثير ضجة

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر هاشتاغ بعنوان “انفلات مشاهير بالسعودية” قائمة الترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، اليوم الأحد، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو خاصة بحفل استعراضي جرئ لمشاهير في الرياض دون مُراعاة للذوق العام والاحترازات الصحية من فيروس كورونا، ما تسبب في موجة عارمة من الغضب بالمجتمع السعودي.

ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا وهم يحتفلون في مكان خاص بمناسبة توثيق حساباتهم الشخصية، بمشاركة فرقة نسائية راقصة بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة

وعلى الفور حذف أغلب المشاهير سناباتهم عن الحفل، بعد أن أثارت المقاطع المصورة جدلا بين السعوديين، ورأى البعض أن تصرف المشاهير مخالف للعادات والتقاليد، ومنافٍ للقيم السعودية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل والقبض عليهم.

وحتى الآن لم يصدر بيانا من الجهات الرسمية، حول الواقعة، فى حين كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، أنه تم القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

واشار حساب أحد تلك الحسابات إلى أنه يجري استكمال كافة الإجراءات مع المشهورة السعودية والتحقيق معها وإحالتها إلى النيابة العامة.

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، كما لم يصدر اي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.