شاهد.. “ملابس جريئة” حفل راقص في السعودية يثير ضجة

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر هاشتاغ بعنوان “انفلات مشاهير بالسعودية” قائمة الترند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ، اليوم الأحد، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو خاصة بحفل استعراضي جرئ لمشاهير في الرياض دون مُراعاة للذوق العام والاحترازات الصحية من فيروس كورونا، ما تسبب في موجة عارمة من الغضب بالمجتمع السعودي.

ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا وهم يحتفلون في مكان خاص بمناسبة توثيق حساباتهم الشخصية، بمشاركة فرقة نسائية راقصة بملابس جريئة واستعراضات أكثر جرأة

وعلى الفور حذف أغلب المشاهير سناباتهم عن الحفل، بعد أن أثارت المقاطع المصورة جدلا بين السعوديين، ورأى البعض أن تصرف المشاهير مخالف للعادات والتقاليد، ومنافٍ للقيم السعودية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل والقبض عليهم.

وحتى الآن لم يصدر بيانا من الجهات الرسمية، حول الواقعة، فى حين كشفت حسابات فنيّة بمواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، أنه تم القبض على مشهورة سناب في السعودية وهي في حالة سُكر وبحوزتها زجاجة خمر وحشيش.

واشار حساب أحد تلك الحسابات إلى أنه يجري استكمال كافة الإجراءات مع المشهورة السعودية والتحقيق معها وإحالتها إلى النيابة العامة.

ولم تذكر الحسابات اسم المشهور المقصودة في الخبر، كما لم يصدر اي تعليق من الجهات الرسمية في السعودية عن الواقعة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

شاهد.. “ملابس جريئة” حفل راقص في السعودية يثير ضجة

اخر الاخبار

قناة السويس : تخفيض التعويض المطلوب من السفينة “إيفيرجيفن” لـ 550 مليون دولار فقط

اخبار العراق

السعودية تمنح المصرف الاهلي العراقي تمويل دوار بقيمة 10 مليون دولار

اخر الاخبار

فيديو يوثق لحظة تحطم مقاتلة لقوات حفتر خلال “عرض الكرامة” في بنغازي

اخبار مصر

التعبئة والإحصاء: 17.7% من المصريين مدخنون

اخر الاخبار

أصالة نصري ونبيل شعيل على موعد مع الجمهور السعودي.. الخميس المقبل

اخر الاخبار

أول تعليق لـ نوال الزغبي بعد إلغاء حفلها بالقاهرة

اخر الاخبار

أول تعليق لـ نوال الزغبي بعد إلغاء حفلها بالقاهرة

اخر الاخبار

محكمة مصرية تلغي قرار اللجنة الأولمبية بوقف مرتضى منصور 4 سنوات

اخبار العراق

نائب يحذر : اتفاقية الازدواج الضريبي مع الكويت ستكون لمصلحة شركة زين العراق

اخبار العراق

المالكي يتهم جهات بمحاولة جر الحشد الى الاقتتال مع القوات المسلحة

اخبار العراق

ارتفاع مبيعات البنك المركزي لتسجل 195 مليون دولار

اخبار العراق

لجنة النفط : المحكمة الاتحادية تطالب ادخال تعديلات على قانون النفط والغاز

اخبار العراق

باسل كوركيس : استراحة المنتخب الوطني في بغداد ستكون قصيرة

اخبار العراق

الاعرجي : دعوات تاجيل الانتخابات ..كذبة وخطوة استباقية للتاثير على الشارع

اخبار العراق

رغم تجديد الرخصة لها…  شركات هاتف النقال مازالت تحت مستوى الطموح

اخر الاخبار

مصر.. السيسى يوجه وفدا أمنيا إلى إسرائيل وفلسطين