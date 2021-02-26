شاهد.. مصمم جرافيك يحول يوسف شعبان إلى صدام حسين

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لبعض النجوم  المصريين وهم يشبهون الزعماء ورؤساء الدول، بعد إضافة تعديلات على ملامح الوجه.

وتعود تلك الصور المتداولة إلى الصفحة الشهيرة mgpexel لصاحبها مصمم الجرافيك المصري محمد جابر ،حيث تم تعديل صورة للفنان يوسف شعبان حتى تحول إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والفنان الراحل حسين الشربيني إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كما تحول الفنان أشرف عبد الباقي إلى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أما الفنانة سناء جميل فحولها إلى الملكة إليزابيث، والفنان عمرو واكد إلى الرئيس الأمريكي الراحل أبراهام لينكولن.

ولاقت الصور التي نشرها محمد جابر عبر موقع الصور الشهير إنستغرام، وبعض الفنانين أيضاً، حيث علقت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي قائلة:”والله برافو عليك شبهم فعلا انت فنان تسلم ايدك، كما علق الفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنانة دارين حداد بإيموجي قلب.

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