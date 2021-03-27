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شاهد: مصر.. حريق هائل بجوار محطة قطارات الزقازيق في الشرقية

المستقلة/- منى شعلان/ نشب حريق هائل، قبل قليل، بجوار محطة سكك حديد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فى مصر ، فيما امتدت النيران لعدد من المحلات.

 

البداية كانت بتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بجوار محطة قطارات الزقازيق.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بعدد من السيارات لمحاولة إخماد النيران والسيطرة عليها، فيما امتدت النيران لعدد من المحلات المجاورة وجارى محاولة إخماد الحريق.

كما فرضت قوات الحماية المدنية، كردونًا أمنيًا بالمنطقة للسيطرة على الحريق ، وتم تنظيم حركة مرور المواطنين وغلق طرق المشاة المؤدية للنفق دون غلق الطريق الرئيسية فضلًا عن تواجد رجال المرور لتنظيم حركة مرور السيارات دون حدوث تكدس وازدحام مروري بمنطقة ميدان عرابي والمحطة بمدينة الزقازيق.

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