شاهد.. مراسل تليفزيونى يتعرض لسطو مسلح على الهواء

المستقلة/- منى شعلان/ نشر الصحفي والمراسل الرياضي الإكوادوري دييغو أوردينولا، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، مقطع فيديو يوثق لحظة تعرضه للسرقة خلال بث مباشر.

وكان ”دييغو أوردينولا“، مراسل شبكة ”دايريك تي في سبورت“، يتابع عمله خارج إستاد ”إيسيدرو روميرو مونومينتال“ في مدينة غواياكيول أمس الخميس، عندما تعرض وطاقم التصوير للسطو المسلح في وضح النهار.

وفي الفيديو الذي نشر دييغو ، يوضح لحظة اقتراب رجل مجهول يرتدي قناعا من دييغو وبدأ يهدده والطاقم بالمسدس، وتمكن من سرقة هواتفهم المحمولة، وفر هاربا على دراجة نارية برفقة آخرين.

وعلق دييغو، على فيديو السرقة قائلاً: ”لا نتمكن حتى من العمل بهدوء، حدث ذلك في الساعة الواحدة ظهرًا اليوم خارج استاد مونومينتال، وقد تعهدت الشرطة الوطنية في الإكوادور بالعثور على المجرمين“.

وأضاف دييغو : ”أشكركم جميعًا على رسائل دعمكم وتضامنكم، فأنا أقدر ذلك كثيرًا.. دعونا نتحد للقضاء على الجريمة في الإكوادور“.

وحتى الآن، تستمر السلطات في التحقيقات وجهود البحث عن المجرمين.