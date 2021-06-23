شاهد.. مذيع يقطع نشرة الأخبار ليعلن أنه لم يتلقى راتبه من القناة

المستقلة/- منى شعلان/ قطع مذيع من زامبيا النشرة الإخبارية التي كان يقدمها على الهواء مباشرة، ليشكو من عدم تلقيه هو وزملائه في المحطة رواتبهم.

وقال المذيع “كابيندا كاليمينا”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الموظفين لم يتلقوا رواتبهم من محطة KBN التلفزيونية، وإنه يجب الدفع لهم.

وبدأ المذيع نشرته كالمعتاد، وعند انتقاله لتقديم تقرير عن أهم الأخبار توقف للشكوى عبر الهواء مباشرة، حيث قال: بعيدًا عن الأخبار، سيداتي وسادتي، نحن بشر، علينا أن نتقاضى رواتبنا، لم يتم الدفع لنا، وعلى الفور، تم قطع البث.

وقال كينيدي مومباي، الرئيس التنفيذي للقناة: نشعر بالفزع من سلوك المذيع المخمور الذي تم عرضه من خلال مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام بالترويج له أحد المقدمين الذين يعملون بدوام جزئي خلال نشرة الأخبار الرئيسية.

وينفي كاليمينا أنه كان مخموراً، وتساءل “كيف يمكن أن أكون تحت تأثير الخمر وأنا قدمت ثلاثة برامج أخرى قبل نشرة الأخبار؟”.

وشارك كاليمينا فيديو الواقعة على صفحته بموقع فيسبوك، وقال: “نعم فعلت ذلك على الهواء مباشرة، فقط لأن معظم الصحافيين يخشون التحدث علانية، ولا يعني ذلك أن الصحافيين يجب ألا يتحدثوا”.

وأعلنت المحطة بدورها أنها -مثل أي مؤسسة أخرى- لديها إجراءات “راسخة للغاية” لرفع التظلمات لجميع الموظفين والتي يمكنهم من خلالها توجيه شكاواهم.

 

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