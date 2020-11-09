شاهد: محمد رمضان يهدد منافسيه وشقيقه يدعمه

المستقلة /- نشر الممثل المصري الذي يميل للاستعراض، محمد رمضان، فيديو له عبر تطبيق تبادل الصور، انستغرام، أظهر فيه مقطع صغير من أغنيته الشعبية الجديدة.

وظهر رمضان في المقطع وهو يُدندن كلماته أغنيته التي تحمل نبرة تهديد لمنافسيه “بظهرفي أيّ حته باخد اللقطة، تاعبكوا قوي منا حراق شطه، تعلب معايا يبقى إنت في ورطة، ده أي كرت فيكو جمبي أونطة”، قريباً.

وكان رمضان يحمل هاتفاً خليوياً فارهاً، له غلاف من الذهب، وهو المنتج الذي اعتادت شركة عبد الله سكجها، الأردنية، على تقديمه، حيث أهدته في وقتٍ سابق لنجمة السوشيال ميديا زين كرزون.

ولقي فيديو محمد رمضان تفاعلاً كبيراً من جمهوره، وكان من ضمن المتابعين المتفاعين، شقيقه الذي يشاركه السُمرة والملامح، محمود رمضان؛ والذي كان في نشر في وقتٍ سابق، فيديو ساخر لمحمد رمضان وهو يقود سيارته ليلاً مرتديا نظارة شميسة.

وعلق محمود على فيديو شقيقه، “أحنا بنلبس نضارات بالليل أسفين لو جرحنا مشاعركم الرقيقة”.