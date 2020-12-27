شاهد ما فعله تركي آل الشيخ عند تلقيه لقاح كورونا وأثار سخرية واسعة

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومستشار ولي العهد محمد بن سلمان، سخرية واسعة خلال تلقيه جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب ظهوره بشكل غريب وتوجيه أسئلة غريبة للطاقم الطبي.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، تركي آل الشيخ والذي بات يعتبر برمز لفساد ابن سلمان في المملكة، وهو يتلقى جرعة اللقاح، ويسأل الفريق الطبي: “هل يؤثر اللقاح على العقل؟ ما نبي نعقل”.

وفي السياق، دعا تركي آل الشيخ، المتواجدين في السعودية بالمسارعة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه أخذ الجرعة الأولى ولم يشعر بأي شيء.