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شاهد ماذا حدث لشاب دافع في برنامج عن الرئيس الروسي

المستقلة /- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية طرد شاب دافع عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والعمليات العسكرية التي أعلن عنها الأخير في أوكرانيا والتي دخلت أسبوعها الثاني.

وقال الشاب في مقطع الفيديو المتداول عن QandA والذي شاركه الناشط بموقع تويتر “إياد الحمود” : “كشخص قادم من مجتمع روسي هنا في أستراليا، شعرت بالغضب من الإعلام الذي يظهر الأوكرانيين على أنهم الأشخاص الجيدون والروس على أنهم الأشخاص السيئون، صدق أو لا تصدق، الكثير من الروس هنا وحول العالم ممن يؤيد ما يقوم به بوتين في أوكرانيا وأنا من بينهم..”

وأضاف: “منذ العام 2014 قامت الحكومة الأوكرانية وبالتعاون مع مجموعات نازية مثل ‘كتيبة آزوف’ بمحاصرة سكان روس في إقليم دونباس وقتلوا ما يقدر بـ13 الف شخص وفقا للأمم المتحدة.. سؤالي هو أين كانت مشاعركم وحزنكم على آلاف الضحايا وغالبيتهم روس..” قبل أن يقاطع المذيع.

وقال المذيع في مقطع الفيديو: “ساشا (اسم الشاب) الناس هنا يتحدثون عن عائلات تعاني وأناس يموتون، وأنا أفهم أنك تريد توجيه سؤال حول إن كان هناك سبب وراء ذلك، لكنك أبديت دعمك وأنت تسمع بأن الناس يموتون وأريد القول بأنني لست مرتاحا بوجودك هنا هل يمكنك المغادرة من فضلك..”

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