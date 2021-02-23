شاهد : لقطات مثيرة لانفجار بركاني يندفع للمرة الرابعة بصقلية

المستقلة /- ثار بركان جبل إتنا للمرة الرابعة خلال عدة أيام ، مما أدى إلى اندلاع الحمم البركانية والرماد في سماء صقلية.

وتظهر الصور الدرامية نشرتها صحيفة ديلي ميل، سيولًا من الحمم البركانية المنصهرة تتساقط في الهواء وتجري في البركان خلال آخر ثوران بركاني.

وأوضحت الصحيفة أن الانفجار البركاني أضاء السماء خلف مدينة كاتانيا القريبة ، مع ظهور نوافير الحمم البركانية خلف قباب كنيسة بيلباسو الأم في المدينة.

وفقًا للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين ، حدث الانفجار البركاني يوم الأحد في فوهة بركان إتنا الجنوبية الشرقية.

أطلق البركان سحبًا من الحطام عدة كيلومترات في الهواء فوق قمته.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات بسبب ثوران البركان لكن مطار قريب اضطر للإغلاق مؤقتا.

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