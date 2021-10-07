شاهد لقاء أبطال نفق الحرية لأول مرة بعد توقيفهم

المستقلة /- اعتلت وجوه أسرى نفق الحرية الستة، ابتسامة نصر عريضة، ألمحت لحجم شعورهم المتعاظم بجميل صنعهم، وذلك بعد التقائهم لأول مرة عبر تقنية “الزوم” خلال إحدى جلسات المحاكمة، التي يخضعون لها، عقب إعادة اعتقالهم.

ويظهر فيديو الأسير أيهم الكممجي وهو يمازح رفاقه وتحديداً محمد العارضة، ويقول له بالإشارة “لقد تم اعتقالك بعد 4 أيام وهو يضحك”.

أما العارضة فقد بادله المزاح وهو يرفع الرقم 6 في إشارة لعددهم الكامل، فيما كان يعقوب القادري يراقبهم وهو يبتسم.