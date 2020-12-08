شاهد : لحظة سقوط ملكات جمال في بحيرة بعد انهيار الجسر

المستقلة /- واجهت مجموعة من ملكات الجمال في تايلاند موقفًا محرجًا وطريفًا أيضًا خلال فعاليات إحدى المسابقات في وقت سابق.

وكانت المجموعة التي تضمنت 30 من المتسابقات، تشارك في جلسة تصوير لصالح المسابقة في أحد مطاعم مدينة شيانج ماي، قبل التعرض لموقف محرج غير متوقع.

ففي الفيديو الذي نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، يمكن رؤية لحظة انهيار الجسر المعلق بالمتسابقات في بحيرة قذرة، والذي رغم صنع أرضيته من الفولاذ، لم يتحمل الوزن وانهار.

وفي حين تعاملت العديد من المتسابقات مع الأمر ببساطة وابتسامة، إلا أن 3 منهن أصبن بجروح وكدمات وخدوش وسرعان ما تم نقلهن إلى المستشفى.