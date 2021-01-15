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شاهد لحظة دهس شابة تسير في الشارع ترصدها كاميرات المراقبة

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المستقلة /- رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع البرازيل حادث دهس مروع من شخص مجهول الهوية حتى الآن لشابة في العشرينات من عمرها، و لم تتمكن الكاميرات من رصد ملامح المتهم.

وفقا لما ورد في صحيفة “ديلي ميل”،فإن كاميرات المراقبة رصدت لحظة دهس فتاة في العشرينات كانت تسير في أحد شوارع البرازيل الهادئة في غضون الساعة الثامنة مساء و فجأة ظهرت سيارة في المشهد.

حسب ما ظهر في المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة فإن السيارة دخلت في الصورة بسرعة كبيرة، مما دفع ضباط الشرطة و المحققين يف القضية يشكون أن الأمر ليس حادث سير عادي و لكنه مدبر.

و بحسب تحقيقات الشرطة، فإن الشخص الذي كان يقود السيارة التي دهست الفتاة، ضربها مرة بالسيارة من الخلف و عاد مرة أخرى ليصدمها مرة أخرى و لكنها ابتعدت عن السيارة بأعجوبة و لكن الحادث كان أليما وأصيبت بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة في جسدها .

جدير بالذكر أن ضباط الشرطة حتى الآن لم يتمكنوا من الوقوف على سبب رئيسي دفع صاحب السيارة للقيام بحادث الدهس و لكن جار البحث عن مواصفات السيارة بعد فحص كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث.

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