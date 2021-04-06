شاهد.. لحظة الاعتداء على ياسر فرج بالعصي والحجارة فى أحد شوارع القاهرة

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة يوثق لحظة اعتداء مجموعة من الأشخاص على الفنان المصري ياسر فرج قبل أيام قليلة.

وتبين من الفيديو قيام 6 أشخاص مجهولين بضرب ياسر فرج داخل سيارته دون مقاومة منه، كما تسببوا فى إحداث تلفيات بسيارته الخاصة عن طريق العصي والحجارة.

الواقعة بدأت عندما كان الفنان المصري يسير بسيارته على الطريق الدائري قبل أن يصدمه مراهق يسير بسرعة جنونية ويفر هاربا.

وقرر فرج أن يلاحق السيارة حتى وصل إلى منتجع سكني شهير بمنطقة المعادي جنوبي العاصمة المصرية وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أنه مراهق عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته.

وعلى الفور حرر فرج محضرا ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.

من جانبه علق فرج على الحادثة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب “انا بقيت حاسس اني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته ،موعود بالبلطجية والحوادث،الحمد لله انها جت علي اد كدة”.

وفى سياق آخر ، فقد الفنان المصري ياسر فرج، زوجته وأم أولاده في يناير الماضي، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويشارك الفنان ياسر فرج في مسلسل “ورا كل باب” الذى يعرض حالياً ، والعمل بطولة صابرين وأحمد خليل ومحمد نجاتي وجمال عبد الناصر وجيهان خليل ويوسف عثمان وعابد عناني، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج سميح النقاش ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.