شاهد لحظة اعتقال الأسير “زكريا الزبيدي” صباح السبت

المستقلة /- أعلنت قناة “كان” العبرية، صباح اليوم السبت، اعتقال أسيرين آخرين من الأسرى المطاردين، ليرتفع بذلك عدد الأسرى المعاد اعتقالهم إلى أربعة من أصل 6 استطاعوا تحرير أنفسهم من سجن جلبوع قبل عدة أيام

وأفادت القناة العبرية أن قوات خاصة اعتقلت الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في موقف للسيارات قرب جبل الطور القريب من مرج ابن عامر شمال فلسطين المحتلة

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعادة اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة في مدينة الناصرة

وتواصل قوات الاحتلال البحث عن أسيرين آخرين هما مناضل انفيعات وأيهم كممجي اللذين كانا ضمن مجموعة الأسرى التي تحررت عبر نفق من سجن جلبوع فجر يوم الاثنين الماضي

والجدير بالذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مساء أمس الجمعة، الأسيرين، يعقوب قادري ومحمود عارضة، قرب جبل القفزة جنوب الناصرة، بعد بلاغ من أحد الأشخاص حول مكانهما

وجاء في التفاصيل، أن شرطة الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الأسيرين بعد تلقيها بلاغا من قبل أحد المواطنين، في الوقت الذي لجئا فيه لطلب الطعام

 

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