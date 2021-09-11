شاهد لحظة اعتقال الأسير “زكريا الزبيدي” صباح السبت

المستقلة /- أعلنت قناة “كان” العبرية، صباح اليوم السبت، اعتقال أسيرين آخرين من الأسرى المطاردين، ليرتفع بذلك عدد الأسرى المعاد اعتقالهم إلى أربعة من أصل 6 استطاعوا تحرير أنفسهم من سجن جلبوع قبل عدة أيام

رغم الفيديوهات التي يروجها الاحتلال راح ظلوا أبطال بنظر كل الأمة و ضربتم امن الاحتلال في مقتل ..ولا نامت اعين الجبناء القناة 13 العبرية: مشاهد من اعتقال الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة#نفق_الحرية pic.twitter.com/uTsXCUmBZS — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) September 11, 2021

وأفادت القناة العبرية أن قوات خاصة اعتقلت الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في موقف للسيارات قرب جبل الطور القريب من مرج ابن عامر شمال فلسطين المحتلة

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعادة اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة في مدينة الناصرة

وتواصل قوات الاحتلال البحث عن أسيرين آخرين هما مناضل انفيعات وأيهم كممجي اللذين كانا ضمن مجموعة الأسرى التي تحررت عبر نفق من سجن جلبوع فجر يوم الاثنين الماضي

والجدير بالذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مساء أمس الجمعة، الأسيرين، يعقوب قادري ومحمود عارضة، قرب جبل القفزة جنوب الناصرة، بعد بلاغ من أحد الأشخاص حول مكانهما

وجاء في التفاصيل، أن شرطة الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الأسيرين بعد تلقيها بلاغا من قبل أحد المواطنين، في الوقت الذي لجئا فيه لطلب الطعام