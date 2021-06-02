شاهد.. لافتة موجعة على باب غرفة دلال عبدالعزيز

المستقلة/- منى شعلان/ ما زالت أسرة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز تخفي عنها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، بسبب سوء حالتها الصحية.

ونشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورة لافتة تنبيه، معلقة على باب غرفة دلال عبدالعزيز مدون عليها: “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”، وتوجهت إيمي بالدعاء إلى الله وكتبت: “يارب”.

وما زالت دلال عبدالعزيز تتلقى العلاج داخل المستشفى،للعلاج من أعراض ما بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي شفيت منه مؤخرا.

فيما أشار الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال صعبة، وتعاني من آثار فيروس كورونا، وتلك المرحلة أشرس من فترة الإصابة ذاتها.

وأوضح رامي خلال إحدى حلقات برنامجه “مساء dmc”، المذاع على شاشة قناة “dmc”، أنهم أخفوا عليها نبأ وفاة زوجها سمير غانم، ولكن قلبها يشعر، ودائمة السؤال عنه.

وأضاف: “نُمثل أمامها ونختلق عدة سيناريوهات لتقتنع بها، هذا إلى جانب أنه لا فُرصة للحزن على وفاة سمير فجميعنا نرتدي ملابس مُلونة، وبقدر المستطاع النجم حسن الرداد وأنا موجود معهم دائما، لكن رحيل الأب لا يعوضه أحد.

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، آخر تطورات الحالة الصحية لدلال، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، مؤكدًا أنها ما زالت تحتاج إلى الأكسجين بجرعات عالية.

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