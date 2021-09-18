شاهد.. قصي خولي يصدم الجميع بإطلالته في الموريكس دور

المستقلة /- جدل واسع سببه الفنان السوري قصي خولي قبل عدة ساعات اثناء ظهوره الاخير في حفل الموريكس دور لدورته 2021.

وظهر الفنان قصي خولي في الحفل بإطلالة صادمة وتغيير جذري على ملامحه وشكله.

في التفاصيل ، حضر الفنان قصي خولي حفل تسليم الجزائز “ميوركس دور” بإطلالة جديدة تماما عليه

وبدا بشعر بني طويل لململه في ذيل حصان قصير، وشارب بنفس لون شعره ومع تكبير الذقن بدا شكله لا يشبه نفسه تماما مثل ما تعود عليه الجمهور سابقا.

الجدير بالذكر ان حفل الموريكس دور ، المعروفة أيضا باسم جائزة موريكس الذهبية)هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 بواسطة الطبيبين زاهي وفادي حلو للاعتراف بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والمنطقة العربية والعالم.

من جهة أخرى تألق الفنان السوري قصي خولي هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنانة اللبنانية نادين نجيم بمسلسل ” 2020 ”

ويستعد جاليا إطلاق عمله الدرامي الجديد الذي لم يعلن عنه بعد ، وسيخوض لأول مرة فيه الانتاج.