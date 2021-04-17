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شاهد قرد يخدع نمرا مفترسا حاول الانقضاض عليه

المستقلة /- انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهات غريبة ومضحكة على قمة شجرة بين نمر ضخم وقرد ذكي قام بخداعه.

حصد المقطع القصير آلاف المشاهدات على تويتر Twitter بعد نشره بواسطة Indian Forest Officer Praveen Angusamy مع نص توضيحي: “لا تضغط على نقاط الضعف، بل اعرف دائمًا نقاط القوة”.

يظهر في المقطع الذي تبلغ مدته 30 ثانية نمرًا على شجرة يقترب ببطء من قرد يتدلى من فرع رفيع ليس بعيدًا جدًا.

يحافظ النمر الضخم على هدوئه ويتخذ خطواته بحذر ويبدو جاهزًا تقريبًا لتوجيه ضربة قاتلة للقرد ولكن بعد ذلك يظهر القرد سرعته وتألقه البهلواني في الهروب من التهديد المحتمل.

في اللحظة التي يهاجم فيها النمر، يقفز القرد الماهر إلى فرع آخر، ونتيجة لذلك، يفقد النمر الضخم قبضته وتوازنه ويسقط على الأرض في مشهد مثير للضحك.

بعد الهبوط بقوة على الأرض، ينظر النمر إلى الشجرة ويطلق هديرًا ناعمًا.

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