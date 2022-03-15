شاهد قائمة أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم

المستقلة /- أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار القمح، مقتربة من المستويات القياسية التي سجلتها في عام 2008، وسط توقعات بأن تتجاوزها في الأيام المقبلة.

ومع تصاعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وزيادة الطلب على القمح، نسلط الضوء على أكبر مصدري القمح مع البحث المحموم عن الأسواق الأكثر جاهزية لتعويض الإمدادات الروسية الأوكرانية.

ووفق موقع SPGLBAL، جاءت روسيا التي تقود حملة عسكرية “خاصة” في أوكرانيا في صدارة الدول المصدرة لمحصول القمح في العالم في 2020 -2022 بـ 37.3 مليون طن.
وحلت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ 26.1 مليون طن، وبذت المقدار صدرت الجارة الشمالية كندا تأتي في المركز الثالث.

وجاءت فرنسا في المركز الرابع بـ 19.8 مليون طن، وفي المركز الخامس حلت أوكرانيا بـ 18.1 مليون طن.

المركز السادس كان من نصيب أستراليا بـ 10.4 مليون طن، فيما حلت الأرجنتين في المركز السابع بـ 10.2 مليون طن.

واحتلت ألمانيا المركز الثامن في قائمة أكثر المصدرين لمحصول القمح بـ 9.3 مليون طن، وفي المركز التاسع حلت كازاخستان بـ 5.1 مليون طن.

وكان المركز العاشر لأكبر مصدري القمح من نصيب بولندا بـ4.6 مليون طن.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اتيكيت التعامل مع زملاء العمل

اخر الاخبار

تعرف على رئيس كوريا الجنوبية الجديد “يون سوك-يول”

اخر الاخبار

ما هو الدولار الرقمي الذي تعتزم أميركا إطلاقه؟

اخر الاخبار

نصائح للوقاية من قرح القدم السكري ومخاطرها

اخر الاخبار

شاهد قائمة أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم

اخر الاخبار

علاج الإمساك المزمن وصعوبة الإخراج

اخر الاخبار

طرق علاج ألم الضرس بالمنزل

اخر الاخبار

طرق علاج ألم الضرس بالمنزل

اخر الاخبار

الحكم على الممثل الأميركي جوزي سموليت بالسجن

اخر الاخبار

وفاة الجندي الذي قتل تشي جيفارا

اخر الاخبار

أحمد مكي يكشف عن بوستر مسلسل الكبير أوي

اخر الاخبار

نجاة عامل مصنع من انفجار خزان للألمنيوم – فيديو

اخر الاخبار

ما الفرق بين الحساسية وأوميكرون؟

اخر الاخبار

5 نصائح تبقي الجسم بعيدا عن السكري

اخر الاخبار

أسباب الرائحة الكريهة في فروة الرأس

اخر الاخبار

سقوط شاب أثناء محاولته التقاط صورة مع حماقي – فيديو

اخر الاخبار

فضل شاكر يفاجأ جمهوره بـ (العزيز)