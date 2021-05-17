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شاهد.. فيديو صادم.. “يفقدها الوعي ويسحلها” كلب ضال يهاجم طفلة أمام منزلها في مصر

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لطفلة تتعرض لهجوم من أحد الكلاب الضالة أثناء لعبها أمام منزلها بـ”مدينة المستقبل”، الواقعة على طريق “القاهرة – الإسماعيلية” الصحراوى.

ووثقت كاميرا مراقبة مثبتة أعلى أحد العقارات، لحظة إنقضاض الكلب المفترس على طفلة تدعى “سلمى” تبلغ من العمر 6 أعوام بطريقة وحشية لأكثر من 5 دقائق، وهو ينهش فى لحمها ويجرها من على الرصيف، إلى الحديقة الخلفية للعمارة التى يسكن فيها أهل الطفلة وسط الأشجار والزراعات، لتفقد وعيها تماما، حتى رآها رجلين، وأسرعوا نحوها فى محاولة لإنقاذها منه.

وتسببت الواقعة فى إصابة الطفلة بإصابات بالغة في وجهها و يدها اليسرى، الأمر الذى استدعى تدخل طبى بإجراء عملية جراحية عاجلة لها.

وناشد سكان العمارات، إدارات المدينة بالتعامل مع تلك الكلاب الضالة التى أصبح أطفالهم فريسة سهلة لتلك الكلاب فى وضح النهار؛ وأصبحوا لا يشعرون بالأمان مع تلك الحيوانات الضالة والمفترسة، خصوصاً فى غياب إدارة “الطب البيطرى” المسئولة عن تلك المهمة فى المدينة ولم تقوم بواجبها منذ سنوات، مما أثار حالة من الفزع بعد إنتشار تلك الحيوانات المفترسة دون ردع من الجهات المختصة.

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