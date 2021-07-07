شاهد.. فنانة مصرية توزع “البطيخ” في كندا

المستقلة/- منى شعلان/ فضّلت الفنانة المصرية جيهان فاضل الابتعاد عن الساحة الإعلامية واعتزالها الفن منذ سنوات والاستقرار في كندا، وظهرت منذ أشهر في فيديو لها وهي بداخل “سوبر ماركت” هناك.

لتعود مرة أخرى للظهور من خلال مقطع فيديو جديد وهي توزع “البطيخ” في أحد المهرجانات في مدينة “كاليجاري” وذلك بحضور حشد كبير من أبناء الجاليات العربية فى كندا.

و المهرجان تنظمه إحدى الجمعيات في مدينة “كاليجاري” للجاليات العربية هناك وتحديدا الجالية المصرية التي مثلها عدد من المشروعات والمطاعم التي عرضت المأكولات المصرية مثل الفول والفتة والعرق سوس والبطيخ والمنتجات الغذائية المصرية بالإضافة إلى، الملابس التراثية البدوية وغيرها.

وتمتلك جيهان فاضل “سوبر ماركت” في مدينة كاليجاري بكندا يحمل اسم “طيبة” ، وهو ما يؤكد أنها لا تعمل “كاشير” في المتجر ولكنها شريكة فيه وتتولى إدارته وتخصص هذا المتجر في تقديم المنتجات والمأكولات المصرية ويلقى إقبالا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية هناك.

وجيهان فاضل فنانة أرستقراطية، تخرجت من الجامعة الأمريكية، واكتشفها المخرج خيري بشارة خلال عروض المسرح بالجامعة، وبدأت من هنا تشتهر فنيا، وقدمت فيلم “آيس كريم في جليم” مع عمرو دياب.

وقدمت جيهان فاضل عددًا من الأفلام الناجحة التي صنعت شهرتها ويُعد فيلم “سهر الليالي” من أبرز أفلامها، وشاركها البطولة كلّ من أحمد حلمي، ومنى زكي، وشريف منير، وفتحي عبدالوهاب، وحنان ترك، وعلا غانم، وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.