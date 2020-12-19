شاهد صور ومواصفات تفصيلية لهاتف سامسونغ “Galaxy S21 Ultra”

المستقلة .. تعتزم شركة سامسونج الكورية طرح الاصدار الجديد من سلسلتها الشهيرة Galaxy S21 Ultra الذي سيكون جهازها الرائد خلال العام المقبل 2021.

ظهرت صور للهاتف Galaxy S21 Ultra، حيث ظهر باللون الفضي ”Phantom Silver“، وسيتوافر Ultra باللون الأسود أيضًا.

وبحسب موقع الماني تقني حصل على تسريبات مواصفات الاصدار الجديد من الهاتف الرائد Galaxy S21 Ultra، ليأتي بشاشة مقاس 6.8 بوصة، أي عُشر بوصة أصغر من S20 Ultra، وهذا لأن اللوحة الموجودة في النموذج الجديد مسطحة في الغالب وتُظهر الصور الظهر مسطحًا أيضًا، وتقليل الانحناء يعني أن الطراز Ultra الجديد سيكون بنفس حجم القديم على الرغم من الشاشة الأصغر حجمًا مثل S21.

هاتف سامسونغ الجديد سيحتوي علي شاشة من Dynamic AMOLED 2X بدقة 1440 بكسل + (20: 9)، وكثافة 515 بكسل في البوصة، مع 120 هرتز كأعلى معدل تحديث للشاشة كما في هواتفها الاخيرة الرائدة.

اما الكاميرا، نسخة الهاتف Ultra ستتوفر بأربعة كاميرات مع مستشعر 108 ميغابكسل 1 / 1.33 محدث مع OIS، وسيستخدم الجهاز الجديد مستشعر Laser AF، ثم هناك وحدة 12 MP فائقة العرض مع 1.4 ميكرومتر بكسل.

وستحتوي الكاميرا Ultra على كاميرتين للتصوير عن بُعد منظار مطوي 10x، وعدسة عن بُعد 3x تقليدية، وسيستخدم كلاهما مستشعرات 10 ميغابكسل، وسيضمن التقريب الهجين الانتقال السلس بين الأطوال البؤرية.

كما ستحتوي كاميرا السيلفي على مستشعر 40 ميغابكسل 1 / 2.8 بوصة (0.7 ميكرومتر بكسل)، وعدسة 80 درجة مع ضبط تلقائي للصورة.

وسيتم تشغيل ”Galaxy S21 Ultra“ بواسطة مجموعة شرائح Exynos 2100، وستحتوي وحدة المعالجة المركزية على نواة أساسية بسرعة 2.9 غيغاهرتز و 3 نوى عالية الأداء بتردد 2.8 غيغاهرتز، و 4 أنوية صغيرة بسرعة 2.4 غيغاهرتز.

سيأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بمعالج Exynos 2100، ومن المتوقع أن يكون السعر حوالي 1400 يورو أي ما يعادل 1715.95 دولارًا أمريكيًا.