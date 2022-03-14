شاهد “شذى حسون” تحدث ضجة بملامحها في أحدث ظهور

المستقلة /- فوجئ متابعو الفنانة شذى حسون بنشرها صورة جديدة، كانت قد التقطتها خلال جلسة تصوير خاصة بعملها الأخير الذي جمعها بالفنان محمد قماح، وحمل عنوان ”كلمة حلوة“.

واختارت حسون في هذه الإطلالة اللون الزهري، إذ ارتدت شورتا قصيرا وتوب وجاكيتا من قماش الساتان، وعلقت على الصورة بالقول: ”لا شيء دائم الا التغيير“.

وتفاعل المتابعون مع هذه الصورة، إذ تغزل متابعون بجمال ورشاقة شذى حسون، وجاذبية إطلالتها سواء من خلال التصميم الذي اختارته أو المكياج وقصة الشعر القصير الذي اعتمدته.

كما تمنى الكثير من المتابعين أن تبقى شذى حسون نجمة متميزة على الساحة الفنية، بخاصة انها تتمتع بصوت جميل آملين أن تطلق قريبا عملا جديدا يضاف إلى أرشيفها الفني.

في حين انتقد عدد من المتابعين بشدة هذه الإطلالة، معتبرين أن هذه الصورة خضعت للفوتوشوب بشكل مبالغ فيه ما أدى إلى تغيير جذري في ملامح شذى حسون التي اعتادت في الآونة الأخيرة اللجوء لهذه التقنية للتخلص من بعض الشوائب التي تزعجها.