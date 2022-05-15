شاهد رقص وأغاني بعد وفاة الشيخ خليفة آل نهيان

المستقلة /- نشرت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان عبر حسابها في تويتر​، مقطع فيديو من مسرحية “​السرك​”، وعبرت عن استيائها من استمرار العرض رغم حالة الحداد التي أعلنتها دولة الكويت بسبب وفاة ​الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان​.

وعلّقت العيدان قائلة: “مسرحية السرك امس لم يحترموا قرار دولة الكويت باعلان الحداد ٣ ايام ووقف المسرح والاحتفالات والحفلات بسبب وفاة الشيخ خليفه بن زايد”، مؤكدة ان القائمين على المسرحية قدموا العرض ولم يكترثوا او يحترموا مشاعر الشعب الاماراتي ومصابهم الجلل، وتابعت: “قضوها رقص واغاني وموسيقى”.

وتفاعل المتابعون مع منشور العيدان، وعبر الكثير عن غضبهم بسبب تجاهل حزن وحداد الشعب الاماراتي والكويتي بعد وفاة ​الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان​.

يذكر ان دولة الكويت، قد اعلنت الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأصدر أمير الدولة الشيخ نَواف الأحمد الجابر المبارك الصباح أمرا بتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تنكيس الاعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من السبت، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل

هذا وقررت الشركة المنظمة للحفلات في الكويت إلغاء حفلات المطربين محمد حماقي وأصالة نصري ورحمة رياض، والتي كان من المفترض أن تقام مساء أمس الجمعة في دولة الكويت، وذلك لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل. نهيان، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاحقًا.

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