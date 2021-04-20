شاهد.. رد فعل نيكول سابا بعد اتهامها بقتل كريم فهمي في “خمس نجوم”

المستقلة/- منى شعلان/ انهالت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بالضرب على المشاركين في برنامج المقالب الكوميدي “خمس نجوم” والذي يعرض عبر قناة أم بي سي مصر ، بعد اكتشافها المقلب.

وكانت البداية في مؤتمر صحفي للإعلان عن حملة إعلانية لصالح شركة وهمية، تضمن حضور الفنانة نيكول سابا والفنانين كريم فهمي وغادة عادل.

وفي فقرة سباق السيارات، تولت الفنانة “نيكول سابا”، قيادة إحدى السيارات، وجلست بجوارها الفنانة غادة عادل، لتقود السيارة بسرعة عالية، لترد “غادة عادل”، قائلة: “متتهوريش يا نيكول”، لترد عليها “نيكول”: “هدوقك الذل اللي بقالك ساعة بتدوقهولي”.

وأثناء السباق تسببت “نيكول”، في حادث تصادم ضمن المقلب لسيارة الفنان “كريم فهمي”، والذي على أثره انفجرت السيارة، وتظاهر”فهمي”، بأنه توفى، لتدخل “سابا”، في نوبة بكاء وصراخ على الهواء.

و ظلت نيكول تصرخ وهي منهارة وتقول ”قوم يا كريم“، لتهاجمها غادة بقولها ”أنتي السبب يا نيكول قولتلك سوقي بالراحة ودتينا في داهية“، لترد عليها ”داهية إيه خليني ساكتة أحسن“، وقال لها أحد المشاركين: ”موتي وأحد والتاني مصاب.. ارتاحتي؟“، وهاجمته سابا بالألفاظ الخارجة والضرب وبعد ذلك تركت المكان وغادرت.

وظهر كريم بعدها وهو يهدئها، فاطمأنت وأدركت أنها سقطت في المقلب، ولكنها ظلت ترتجف وهي منهارة مرددة: ”دقات قلبي سريعة عم ارتجف“.

الجدير بالذكر أن برنامج “خمس نجوم”، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ حيث يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمسة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

برنامج “خمس نجوم” يُعرض على “MBC مصر” يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الفنانة منال سلامة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

اخر الاخبار

مشروبات صحية لتخفيف الحموضة أثناء الصيام

اخر الاخبار

فيديو.. منى السابر تكشف تفاصيل جديدة بشأن قضيتها مع ابنتها حلا الترك

اخر الاخبار

شاهد.. أصالة توجه رسالة خاصة لأنغام على الهواء

اخر الاخبار

“ادعم مسلسل الطاووس” هاشتاغ يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

رياضية

منتخب الأردن يخوض وديتين قبل استئناف التصفيات الآسيوية

رياضية

محمد صلاح يحصل على شارة قيادة منتخب مصر

رياضية

محمد صلاح يحصل على شارة قيادة منتخب مصر

اخر الاخبار

فنان مصري يتعرض لعملية نصب: آخذ حقي من مين؟

اخر الاخبار

نصائح لعلاج الانتفاخ بعد الإفطار

اخر الاخبار

لماذا يصاب البعض بفيروس كورونا مرتين؟

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصري يُسلم الرئيس الكيني رسالة من السيسي بشأن سد النهضة

اخر الاخبار

وفاة الفنان السوري أحمد منصور بعد معاناة طويلة مع المرض

اخر الاخبار

أول تعليق من نيكول سابا بعد تعافيها من فيروس كورونا

اخبار الاردن

“فيديو” يرصد لحظة هجوم أسراب الجراد على العاصمة الأردنية

اخر الاخبار

الكويت تعلن مد حظر التجول الجزئي إلى نهاية شهر رمضان

اخر الاخبار

السودان يتهم إثيوبيا بتهديد أمن 20 مليون سودانى