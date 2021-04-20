شاهد.. رد فعل نيكول سابا بعد اتهامها بقتل كريم فهمي في “خمس نجوم”

المستقلة/- منى شعلان/ انهالت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بالضرب على المشاركين في برنامج المقالب الكوميدي “خمس نجوم” والذي يعرض عبر قناة أم بي سي مصر ، بعد اكتشافها المقلب.

وكانت البداية في مؤتمر صحفي للإعلان عن حملة إعلانية لصالح شركة وهمية، تضمن حضور الفنانة نيكول سابا والفنانين كريم فهمي وغادة عادل.

وفي فقرة سباق السيارات، تولت الفنانة “نيكول سابا”، قيادة إحدى السيارات، وجلست بجوارها الفنانة غادة عادل، لتقود السيارة بسرعة عالية، لترد “غادة عادل”، قائلة: “متتهوريش يا نيكول”، لترد عليها “نيكول”: “هدوقك الذل اللي بقالك ساعة بتدوقهولي”.

وأثناء السباق تسببت “نيكول”، في حادث تصادم ضمن المقلب لسيارة الفنان “كريم فهمي”، والذي على أثره انفجرت السيارة، وتظاهر”فهمي”، بأنه توفى، لتدخل “سابا”، في نوبة بكاء وصراخ على الهواء.

و ظلت نيكول تصرخ وهي منهارة وتقول ”قوم يا كريم“، لتهاجمها غادة بقولها ”أنتي السبب يا نيكول قولتلك سوقي بالراحة ودتينا في داهية“، لترد عليها ”داهية إيه خليني ساكتة أحسن“، وقال لها أحد المشاركين: ”موتي وأحد والتاني مصاب.. ارتاحتي؟“، وهاجمته سابا بالألفاظ الخارجة والضرب وبعد ذلك تركت المكان وغادرت.

وظهر كريم بعدها وهو يهدئها، فاطمأنت وأدركت أنها سقطت في المقلب، ولكنها ظلت ترتجف وهي منهارة مرددة: ”دقات قلبي سريعة عم ارتجف“.

الجدير بالذكر أن برنامج “خمس نجوم”، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ حيث يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمسة أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

برنامج “خمس نجوم” يُعرض على “MBC مصر” يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.