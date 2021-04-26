شاهد.. “رجعوني لبنان” رد فعل نوال الزغبي على مقلب “خمس نجوم”

المستقلة/- منى شعلان/ انهارت المطربة اللبنانية نوال الزغبي ، بعدما تُركت في قارب تشتعل فيه النيران وسط البحر، خلال وقوعها بفخ برنامج المقالب “خمس نجوم”، الذي يقدمه 5 فنانين وهم مصطفى قمر وغادة عادل ونور وكريم فهمي ومحمد الشرنوبي، والمذاع حلقاته عبر قناة mbc مصر.

وحاول مقدمو البرنامج وفريق عمله، خداع الزغبي، واصطحابها في رحلة إلى النيل، على سطح أحد المراكب، وهو ما تم بالفعل، قبل أن تتعرض هناك لعدة مقالب بغرض استفزازها.

وحدث خلافا كبيرا بين غادة عادل ونور اللبنانية بعد أن قامت الأخيرة بمحاولة التقاط صورة سيلفي تجمعها مع غادة والفنانة نوال الزغبي، فتوترت الأخيرة من الموقف، وطالبت بعودة القارب، فتدخل الشرنوبي وهدأ الموقف.

بعدها وقع انفجار في القارب، فارتبكت نوال من المشهد، ليقوم أحد المشاركين في البرنامج بإحضار سترات نجاة لجميع الموجودين باستثناء الفنانة اللبنانية، وتركوا نوال وحيدة في القارب، وظلت تصرخ وتدعو على الشرنوبي بالغرق، وتقول:“هموت وحدي، أنا بدي أرجع إلى لبنان“.

وحين رأوا حالة ”الزغبي“ اضطُروا لكشف الموقف، وأكدوا سقوط نوال في المقلب، وهدأت نوال من الموقف، وعلقت:“حرام عليكم، وقّعتوا قلبي“.

برنامج “خمس نجوم”، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة.