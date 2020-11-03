شاهد : رائدة فضاء تدلي بصوتها من محطة الفضاء الدولية

المستقلة/- أدلت رائدة الفضاء الاميركية كيت روبيز بصوتها في الإنتخابات الرئاسية من محطة الفضاء الدولية.

وقامت بالاقتراع عبر رابط البريد الإلكتروني من كابينة تصويت مؤمنة خارج محطة الفضاء متصلة بمركز جونسون في تكساس.

ودعت روبيز الأمريكيين للتصويت من الأرض، يذكر أن التصويت في الفضاء حق يكفله الدستور الأميركي لرواد الفضاء منذ عام 1997، هذا وان رحلة روبيز لمحطة الفضاء الدولية بدأت في 14 أكتوبر وتستغرق 4 شهور.