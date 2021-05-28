شاهد.. حشرة ضخمة تتجول على جسد مراسل على الهواء مباشرة

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض مراسل شبكة سى إن إن الأمريكية فى الكونجرس لموقف محرج حينما كان في بثّ حي ومباشر على الهواء، حيث فوجئ بحشرة ضخمة تسير على رقبته بشكل واضح.

وعرضت سى إن إن مقطع فيديو يرصد رد فعل مانو راجو، كبير مراسليها فى الكونجرس، عندما أحس بحشرة ضخمة تسير خلف رقبته أثناء بث مباشر، حيث وارتعب بعدما زحف صرصور كبير على جسمه، حين كان يقوم بعمله.

وظهر راجو خلال الفيديو وهو يسأل عن موعد ظهوره على الهواء عندما كانت حشرة ضخمة تزحف خلف رقبته، وقام راجو سريعا بنفض رقبته وصاح قائلا: ” هل هناك المزيد منه على، هل هم على شعرى” وطمأنه من حوله بأنه لا يوجد المزيد من زيز الحصاد عليه، وتساءل راجو من أين ياتى زيز الحصاد اللعين هذا.

وقد بدأ موخرا موسم حشرات زيز الحصاد حيث تزحف الحشرات المزعجة إلى النصف الشرقى من الولايات المتحدة. وتقضى الحشرة أول 17 يوما من حياتها مختبئة قبل أن تزحف وتضع البيض.

 

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