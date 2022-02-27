شاهد : حرب شوارع بين القوات الأوكرانية والروسية

المستقلة /- وثق مقطع فيديو لحظة اندلاع حرب شوارع بين القوات الأوكرانية والروسية في خاركيف، شهدت إطلاق نار كثيف وقذائف آر بي جي في اليوم الرابع من الغزو الروسي.

وتستمر معركة السيطرة على كييف الأحد في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما يعزز الغرب ضغوطه على موسكو عبر استبعاد مصارف روسية من نظام سويفت المالي، ويستعد لتسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وصباح الأحد، أعلنت سلطات خاركيف دخول الجيش الروسي إلى ثاني أهم مدينة في أوكرانيا. وكانت صفارات الإنذار المضادة للطائرات في كييف أطلقت ليل السبت الأحد، داعية السكان إلى الاحتماء بالملاجئ في العاصمة. ومن جانبه، أكد الجيش الأوكراني مساء السبت أن القوات الروسية “تواصل هجومها لتحصين كييف” بعد أن “أكملت إعادة تجميع وحداتها” على الجبهة الشمالية.