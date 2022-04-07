شاهد حبيب الحبيب يقلد كليب أغنية الغزالة رايقة

المستقلة /- قام الفنان السعودي حبيب الحبيب بتقليد أغنية الغزالة رايقة وذلك خلال حلقة اليوم الرابع من رمضان من برنامج ستوديو 22 على قناة MBC.

وأدى الحبيب مشاهد من الأغنية المصرية التي انتشرت مؤخرًا بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر الحبيب مرتديًا رابطة عنق على قميص وبنطال قصير فوق الركبة وأدى الحركات بشكل إيقاعي رائع. يذكر أن مسلسل ستوديو 22 يتناول قصة قناة فضائية يمر مالكها بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية بينه وبين العاملين برفقته في القناة التي يملكها.

وتاليا الفيديو:

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