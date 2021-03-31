شاهد.. تفاصيل شراء اليوتيوبر السوري أنس مروة لزوجته نجمة من السماء

المستقلة/- منى شعلان/ أثار اليوتيوبر السوري أنس مروة، جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له يعلن من خلاله عن شراء نجمة من السماء تحمل اسم زوجته أصالة المالح وموثقة بشهادة تثبت شراء النجمة.

وجاء في مقطع الفيديو، أن الهدية كانت بمناسبة عيد الأم كما أهدى والدته وحماته شهادات لنجوم بأسمائهن بعد أن استلهم الفكرة أثناء غناء زوجته أصالة أغنية تتضمن كلماتها “أمي نجمة بين النجوم”.

وأوضح الفيديو، أن كلفة النجمة الواحدة تتراوح ما بين 30 و80 دولاراً وهو أمر معترف به قانونياً ويلقي رواجاً في أمريكا ، حيث قام بشراء نجوم مماثلة مشاهير ويوتيوبر آخرين.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر شهادات تسجيل لثلاثة نجوم بأسماء زوجته أصالة المالح، وأمه هدى ضاما، ووالدة زوجته لينا الجندي.

وسخر البعض من فكرة شراء نجوم في السماء متسائلين عن السعر والجهة البائعة ، بينما انتقد آخرون الفكرة مفترضين أن الشراء يكون بمبالغ طائلة، وليس كما جاء في الفيديو المتداول.

من جانبه كشف أنس مروة تفاصيل شرائه نجمة من السماء قائلا:” تفاجأت من انتشار أخبار أنس يشتري لزوجته نجمة من السماء، كنت مفكر الموضوع مسخرة ومزح”.

وأضاف:” يا جماعة الموضوع أصالة كانت عاملة أغنية بعنوان أمي تحوى مقطع غنائي (أمي نجمة من السماء)، فقلت أجيب هاي الشهادة كرمز عن تقديري لأمومتها”.

وفيما يتعلق بسعر النجمة أوضح:” سعرها لا يتجاوز (70) دولار فقط، كرمز عن المحبة وهذه الشهادة تنتشر بكثرة في كندا وأمريكا وناسا غير معترفة بهذه الشهادات”.

وتجدر الإشارة أن “الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء” (ناسا) التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والمسؤولة عن البرنامج الفضائي لأمريكا، لاتبيع نجومًا في السماء.

ويعد “الاتحاد الفلكي الدولي”، وهو منظمة توحد المجتمعات الفلكية حول العالم، وأحد أعضاء المجلس الدولي للعلوم، المنظمة المسؤولة عن تسمية النجوم والكويكبات والأجسام الفضائية الأخرى.

ويمكن شراء (تسجيل) نجم، بشكل غير رسمي، عن طريق مواقع خدمات الهدايا العالمية “Star Registration” التي تسمح للناس بالحصول على نجم شخصي أو شراء واحد لشخص مميز.

وعند شراء النجم يُطلق عليه المشتري الاسم الذي يختاره، والذي يُسجل في قاعدة بيانات خاصة، ويُمنح شهادة النجم التي تُحدد فيها إحداثيات النجم ورقم الهوية، وخريطة النجوم التي تصور موقع النجم في السماء ليلًا، بحسب موقع “star registration” المختص بتسجيل النجوم.

وبينما لا توجد منظمة أو جهة عامة أو خاصة لديها ملكية قانونية للنجوم، توفر شركات تسجيل النجوم حول العالم إمكانية تسمية نجم بأسعار تتراوح بين 30 و100 دولار أمريكي.